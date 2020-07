Hamilton vence GP marcado por novo fiasco da Ferrari

SÃO PAULO, 12 JUL (ANSA) – Sem encontrar dificuldade, o hexacampeão Lewis Hamilton venceu neste domingo (12) o Grande Prêmio da Estíria da Fórmula 1, se recuperando do discreto quarto lugar alcançado na semana passada.

O britânico da Mercedes terminou à frente de seu companheiro de equipe e líder do campeonato, Valtteri Bottas, que roubou a segunda colocação de Max Verstappen, da Red Bull, na parte final da prova.

O holandês fechou o pódio, com o tailandês Alexander Albon, também da RBR, em quarto lugar. O jovem Lando Norris, revelação da McLaren, fez três ultrapassagens na última volta e ficou em quinto, enquanto Sergio Perez (Racing Point), em uma brilhante corrida de recuperação, terminou em sexto.

Lance Stroll (Racing Point), Daniel Ricciardo (Renault), Carlos Sainz (McLaren) e Daniil Kvyat (AlphaTauri) fecharam a zona de pontuação. Os dois pilotos da Ferrari, Sebastian Vettel e Charles Leclerc, abandonaram a prova após uma colisão logo na primeira volta. O monegasco admitiu a culpa pelo acidente.

Essa foi a 85ª vitória de Hamilton, que fica a apenas seis de igualar o recorde de Michael Schumacher. Em busca do heptacampeonato, outro recorde do alemão, o britânico está agora em segundo lugar no campeonato, com 37 pontos.

Bottas, que venceu a primeira corrida do ano, é o líder, com 43.

(ANSA)

Veja também