Hamilton vence GP marcado por acidente de Grosjean

SÃO PAULO, 29 NOV (ANSA) – Em corrida marcada pelo grave acidente de Romain Grosjean, o heptacampeão Lewis Hamilton venceu neste domingo (29) o Grande Prêmio do Bahrein e conquistou seu 95º triunfo na Fórmula 1.

Os dois pilotos da Red Bull, Max Verstappen e Alexander Albon, ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente. O tailandês garantiu o pódio após o motor de Sergio Pérez (Racing Point), que estava em terceiro, quebrar a duas voltas do fim.

Por conta disso, uma corrida que já havia começado com bandeira vermelha terminou com bandeira amarela. Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz (McLaren), Pierre Gasly (AlphaTauri), Daniel Ricciardo (Renault), Valtteri Bottas (Mercedes), Esteban Ocon (Renault) e Charles Leclerc (Ferrari) completaram a zona de pontos.

Sebastian Vettel, em mais uma atuação apagada, levou sua Ferrari à 13ª colocação. Com o título de pilotos já definido, a briga pelo vice-campeonato segue viva. Após o segundo lugar no Bahrein, Verstappen chegou a 189 pontos, contra 201 de Bottas.

A disputa pela terceira posição no Mundial de Construtores também está acirrada, com McLaren (170), Racing Point (154) e Renault (144) na briga. A Ferrari está em sexto, com 131 pontos.

Grosjean – Ainda na primeira volta, Grosjean colidiu com a AlphaTauri de Daniil Kvyat e se chocou violentamente contra um guardrail.

A Haas do francês se partiu ao meio e pegou fogo devido ao rompimento do tanque de combustível, mas ele conseguiu sair andando do carro.

Após os bombeiros apagarem as chamas, as imagens mostraram que o cockpit de Grosjean atravessou o guardrail e que muito provavelmente a sobrevivência do francês se deve ao “halo”, equipamento imposto em 2018 para proteger a cabeça dos pilotos.

Segundo a Haas, Grosjean sofreu apenas queimaduras leves nas mãos e nos tornozelos e está com suspeita de fratura nas costelas. (ANSA).

