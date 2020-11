Hamilton vence em Ímola, e Mercedes garante 7º título seguido

SÃO PAULO, 1 NOV (ANSA) – O britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu neste domingo (1º) o Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1, no tradicional autódromo italiano de Ímola, e ficou muito perto de igualar o recorde de sete títulos de Michael Schumacher.

Valtteri Bottas (Mercedes), único ainda com chances matemáticas de tirar a taça de Hamilton, ficou em segundo lugar, com Daniel Ricciardo (Renault) em terceiro. O resultado deu à Mercedes seu sétimo título seguido no Mundial de Construtores, recorde absoluto.

Apenas Ferrari (16), Williams (nove) e McLaren (oito) têm mais taças que a Mercedes no total. A equipe britânica soma 479 pontos, contra 226 da Red Bull, que viu Max Verstappen abandonar por um pneu estourado e o pressionado Alexander Albon rodar em uma disputa por posição.

Daniil Kvyat conseguiu levar a AlphaTauri ao quarto lugar, logo à frente de Charles Leclerc (Ferrari) e Sergio Pérez (Racing Point). Carlos Sainz (McLaren), Lando Norris (McLaren), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) completam o top 10. Já Sebastian Vettel, em mais uma atuação apagada e prejudicada por um erro da Ferrari nos boxes, foi apenas o 12º.

Com sua vitória, a 93ª na F1, e a volta mais rápida em Ímola, Hamilton chegou a 282 pontos no Mundial de Pilotos, contra 197 de Bottas. Para o britânico ser heptacampeão no GP da Turquia, em 15 de novembro, basta ele terminar na frente do finlandês.

(ANSA).

