Hamilton supera Verstappen e vence GP da Inglaterra de F1

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/07/2024 - 14:00 Para compartilhar:

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Mercedes) venceu em casa o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 neste domingo (7), no circuito de Silverstone, depois de uma corrida espetacular marcada pela chuva.

Hamilton, que não vencia desde o GP da Arábia Saudita em dezembro de 2021, teve uma seca de 57 corridas até conseguir a 104ª vitória de sua carreira.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), atual tricampeão mundial e líder do campeonato de pilotos, foi o segundo, e o também britânico Lando Norris (McLaren) completou o pódio chegando em terceiro.

Hamilton largou na segunda posição, atrás de seu companheiro de Mercedes e compatriota, George Russel, que teve que abandonar a corrida por um problema hidráulico.

“Desde 2021, todos os dias estive lutando, treinando e colocando minha mente neste objetivo, trabalhando o máximo que podia”, disse o vencedor do dia.

Para a Mercedes, esta é a segunda vitória seguida na temporada, depois de Russel vencer a etapa da Áustria na semana passada.

Para Hamilton, a vitória teve um componente emocional muito importante e o britânico de 38 anos não segurou as lágrimas. Ele ficou alguns minutos no carro depois do final da corrida, antes de sair para abraçar o pai, presente no circuito, e os integrantes da equipe, que vai deixar depois de 12 anos para ser piloto da Ferrari.

– Verstappen aumenta vantagem –

“Desde 2021 sempre lutei para continuar firme na minha missão nesta equipe incrível. Era meu último GP aqui com eles e queria ir em. Com certeza, não existe sensação melhor do que chegar em primeiro aqui, diante dos fãs”, afirmou Hamilton, chorando de emoção, antes de receber o troféu de vencedor da prova.

“Sempre tive pessoas formidáveis ao meu redor, pessoas que me apoiaram, como Toto [Wolf, chefe da Mercedes], como o pessoal da fábrica. Obrigado a todos na equipe, aos meus amigos e aos meus fãs em todo o mundo. É incrível”, acrescentou.

Hamilton assumiu a liderança da corrida na volta 18, mas em duas voltas foi ultrapassado por Norris, antes que a chuva desse as caras em Silverstone.

Uma parada tardia e mal executada pela McLaren nos boxes, quando o sol já tinha voltado, permitiu a Hamilton recuperar a ponta a 12 voltas do fim. O experiente britânico então segurou Verstappen e Norris para garantir a vitória.

O holandês da Red Bull não teve um bom início de corrida, mas depois se beneficiou com a boa escolha de estratégia da equipe e aproveitou para aumentar sua vantagem na liderança do Mundial de pilotos, agora de 84 pontos sobre Lando Norris.

– Leclerc e Pérez não pontuam –

O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), apenas 14º neste domingo depois das más decisões da escuderia italiana, é o terceiro na classificação geral de pilotos, a 105 pontos de Verstappen.

O quarto colocado da corrida foi o australiano Oscar Piastri (McLaren), seguido pelo espanhol Carlos Sainz (Ferrari).

O também espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), bicampeão mundial, conseguiu terminar na zona de pontuação com o oitavo lugar.

Já para o mexicano Sergio Pérez (Red Bull) o fim de semana foi muito complicado, largando em penúltimo e chegando apenas na 17ª posição.

nb/jld/dr/cb