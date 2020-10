Hamilton supera um após outro recorde de Schumacher

Ao chegar em primeiro lugar no Grande Prêmio de Portugal de Fórmula 1, neste domingo, o inglês Lewis Hamilton registrou o recorde de 92 vitórias na principal categoria do automobilismo mundial, ultrapassando a marca do alemão Michael Schumacher (91), e agora vai em busca do sétimo título mundiai, que está ao seu alcance no final da temporada:

– Hamilton tem 92 vitórias nos 262 Grandes Prêmios que disputou entre 2007 e 2020. Schumacher participou de 307 provas da F1, mas não venceu mais a partir do GP da China de 2006, onde conquistou o primeiro lugar pela 91ª vez em sua corrida de número 247 na categoria. Atrás da dupla aparece o também alemão Sebastian Vettel, com 53 vitórias em 260 GPs.

– Pouco antes da temporada, o inglês já havia destronado o alemão em número de pódios, agora com 161 a 155. Terceiro na classificação, Vettel esteve entre os três primeiros 120 vezes.

– O piloto da Mercedes detém desde 2017 o recorde de pole position (97), à frente de Schumacher (68) e Ayrton Senna (65).

– Em 22 ocasiões ao longo de sua carreira na F1, Schumacher conquistou a pole position, a volta mais rápida e a vitória no mesmo fim de semana. O britânico é o segundo com 18 hat-trick.

– O recorde de Schumacher de 77 voltas mais rápidas é mais sólido, pois Hamilton tem ‘apenas’ 52, à frente de Kimi Räikkönen (46), Alain Prost (41) e Vettel (38).

– Com sete títulos (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004), Schumacher é o maior campeão na história da Fórmula 1. Hamilton, vencedor em 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019, está a um título de distância , que pode acontecer nesta temporada. Atrás deles estão Juan Manuel Fangio (5 títulos entre 1951 e 1957), Prost (quatro entre 1985 e 1993) e Vettel (entre 2010 e 2013)

– Schumacher divide com Rubens Barrichello o recorde de 19 temporadas na F1, enquanto Hamilton disputa em 2020 seu décimo quarto ano na elite do automobilismo. O recorde para o número de largadas no GP é detido por Räikkönen (327) à frente de Barrichello (323).

