Hamilton supera Ferrari e largará na pole no GP da Austrália

SÃO PAULO, 24 MAR (ANSA) – A temporada de 2018 da Fórmula 1 começou como terminara a do ano passado: com Lewis Hamilton na frente. O britânico da Mercedes fez o melhor tempo no treino oficial para o Grande Prêmio da Austrália, em Melbourne, e largará na pole position.

Atual campeão mundial, Hamilton anotou 1m22s824 e ficou na frente das Ferrari de Kimi Raikkonen (1m23s096) e Sebastian Vettel (1m23s348). Em seguida aparecem a Red Bull de Max Verstappen e a Haas de Kevin Magnussen.

Daniel Ricciardo (Red Bull) e Valtteri Bottas (Mercedes) foram punidos por uma infração no treino livre, no caso do australiano, e por uma troca de câmbio, no caso do finlandês, e largarão em oitavo e 15º lugares, respectivamente.

“Estou feliz com minha volta. Miro sempre na perfeição e fiquei muito perto dela”, afirmou Hamilton. Já Raikkonen, apesar da segunda posição, não se mostrou muito otimista. “Se olharmos a diferença entre os tempos, é mais alta do que eu gostaria. Mas, no fim das contas, não fomos mal”, declarou o finlandês. (ANSA)