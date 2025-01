Hamilton sofre acidente durante treino em Montmeló

O piloto britânico Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial de Fórmula 1, sofreu um acidente durante o segundo dia de treinos com a Ferrari nesta quarta-feira (29), em Montmeló (Barcelona).

Hamilton, de 40 anos, em seu segundo teste com a tradicional escuderia italiana depois de 12 anos na Mercedes, saiu ileso depois de perder o controle do carro e bater nas barreiras de segurança no Circuito da Catalunha.

A Ferrari confirmou à AFP que o britânico está bem e explorando os limites do modelo SF-23.

Hamilton divide o carro com o monegasco Charles Leclerc enquanto se prepara para a temporada 2025, que começa em março, com o Grande Prêmio da Austrália.

Seu contrato de dois anos com a Ferrari começou na semana passada, quando deu algumas voltas no circuito próximo à sede da equipe, em Maranello.

A Ferrari apresentará seu novo carro no dia 19 de fevereiro, um dia depois do lançamento da temporada de F1 em Londres, que marca 75º aniversário da categoria.

