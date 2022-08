Hamilton será um dos novos proprietários do Denver Broncos

Ansa 03/08/2022 - 10:50 Compartilhe

ROMA, 3 AGO (ANSA) – O piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, anunciou na última terça-feira (2) que vai ser um dos novos proprietários do Denver Broncos, uma das franquias mais famosas da NFL.

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 entrou no grupo Walton-Penner, liderado pelo herdeiro da rede de supermercados Walmart, Rob Walton, que chegou a um acordo recentemente para adquirir os Broncos por cerca de US$ de 4,6 bilhões.

Em um comunicado, Walton celebrou a entrada de Hamilton no grupo de proprietários, destacando o piloto da Mercedes como um “competidor campeão”. O empresário de 77 anos de idade ainda comentou que o britânico “sabe o que é preciso para liderar uma equipe vencedora”.

Nas suas redes sociais, Hamilton vestiu o seu cachorro Roscoe com as cores da franquia norte-americana para comemorar a novidade.

“Animado para se juntar a um incrível grupo de proprietários e fazer parte a história dos Broncos. Honrado por trabalhar com uma equipe de classe mundial e servir como exemplo do valor de uma liderança mais diversificada em todos os esportes. O Roscoe já pensa que faz parte do time”, escreveu o britânico.

O comitê financeiro da liga já recomendou por unanimidade que a venda do Denver Broncos fosse aprovada. A NFL, no entanto, agendou para dia 9 de agosto, em Minneapolis, a votação entre os proprietários das franquias para autorizar formalmente a mudança de dono.

Prestes a ser vendida por um valor recorde nos Estados Unidos, a franquia pretende voltar a disputar os playoffs da NFL depois de cinco anos de ausência. A equipe do Colorado possui três Super Bowls, que foram faturados em 1997, 1998 e 2015. (ANSA).