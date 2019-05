Hamilton segura pressão e vence o GP de Mônaco

ROMA, 26 MAI (ANSA) – Mesmo com os pneus desgastados, o piloto Lewis Hamilton liderou de ponta a ponta e venceu neste domingo (26) o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, em Monte Carlo.

Durante a prova, o britânico superou os ataques do companheiro de equipe, Valtteri Bottas, do holandês Max Verstappen, da Red Bull Racing, e do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari. O piloto das “Flechas de Prata” ainda conseguiu sair ileso de um toque de Verstappen no final da corrida.

Hamilton terminou a prova na ponta do grid, sendo seguido por Vettel e Bottas. O holandês da RBR ficou em quarto por conta de uma punição de cinco segundos que recebeu por causa de uma saída insegura após a troca de pneus no box.

Essa foi a 77ª vitória da carreira de Hamilton e a terceira na pista monegasca.

Com o resultado, Hamilton chegou aos 137 pontos e lidera o campeonato. O britânico é seguido por Bottas (120) e Vettel (82), que ultrapassou Verstappen e assumiu a terceira colocação.

“Estava lutando com o espírito de Niki [Lauda]. Sei que ele está olhando para baixo e tirando o chapéu. Tentei fazê-lo orgulhoso”, disse o britânico após a vitória.

A próxima prova será em Montreal, no Canadá, entre os dias 7 e 9 de junho.(ANSA)