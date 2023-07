Lewis Hamilton é o piloto com mais poles na Fórmula 1. Ele largou na primeira posição em 103 oportunidades, a 104 foi confirmada neste sábado ao superar Max Verstappen, que vinha de cinco poles consecutivas na temporada. O piloto da Mercedes não se conteve de alegria e se mostrou muito emocionado ao cravar o melhor tempo do GP da Hungria.

“Tivemos um ano e meio muito difícil. Estou orgulhoso de estar aqui com a equipe. Parece minha primeira pole, agradeço demais a essa torcida, compareceram em peso. Não imaginava que a gente iria brigar pela pole, mas dei tudo de mim na última volta e consegui terminar em primeiro”, disse Hamilton.

Esta é a primeira vez na temporada que Hamilton consegue brigar de fato com Verstappen pela pole position, lembrando muito do ano de 2021, quando eles disputaram ponto a ponto o título de pilotos, que terminou com o holandês. O britânico destacou o momento irregular da Mercedes, mas demonstrou alívio com as novas atualizações.

“Tivemos altos e baixos como uma montanha russa, mas nunca perdemos a fé. Estamos tentando levar o carro para a direção certa. Vai continuar sendo difícil, mas estamos no caminho certo”, afirmou.

Perguntando sobre a corrida deste domingo, Hamilton preferiu despistar. Nós nos sentimos bem com todos os pneus, mas o carro ficou incrível com o macio. Vou tentar dormir hoje à noite, vamos estudar o máximo possível para amanhã. Vai ser difícil brigar com esses caras. Nando, vem muito bem com a McLaren, e, sobre Max, não preciso nem falar”, disse.

Hamilton largará pela nona vez na pole do GP da Hungria neste domingo, às 10h (horário de Brasília). Seu companheiro de equipe, George Russell, não teve a mesma sorte e sairá do 18º lugar do grid.

Confira o momento:

There was no holding back on those emotions for @LewisHamilton 💜

His first pole position since the 2021 Saudi Arabian Grand Prix #HungarianGP #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/eXOTqXksYn

— Formula 1 (@F1) July 22, 2023