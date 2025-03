Hamilton se declara aos torcedores da Ferrari: ‘Amo vocês’

MILÃO, 6 MAR (ANSA) – Lewis Hamilton, piloto da Ferrari e heptacampeão mundial de Fórmula 1, destacou nesta quinta-feira (6) a paixão dos torcedores da escuderia italiana durante um evento em Milão.

Cada vez mais ambientado no time de Maranello, o britânico de 40 anos agradeceu todo o suporte recebido desde sua chegada e se rendeu ao carinho dos fãs: “eu amo vocês”.

“É fantástico estar aqui, Milão é uma cidade linda e há muita energia. Não há nada como a paixão da Ferrari e de seus fãs. Eu os vejo, posso tocá-los e é minha primeira apresentação, isso é muito especial”, disse o multicampeão.

Hamilton e seu companheiro de equipe, Charles Leclerc, foram recepcionados por uma multidão de fãs na Piazza Castello, na capital da região da Lombardia. O evento, que foi uma espécie de apresentação da nova dupla, contou com algumas voltas de exibição dos dois em uma pista improvisada em Milão.

Leclerc chegou a dar alguns “zerinhos” no SF-90, enquanto Hamilton repetiu o gesto durante sua performance no SF-21. O britânico também saudou o público com acenos e distribuiu autógrafos.

“Estamos pensando em uma colaboração musical, talvez façamos uma música juntos para celebrar a vitória no Mundial. Podemos lutar pelo título, eu acredito nisso. Farei tudo o que puder para levar a Ferrari de volta ao topo do mundo”, cogitou Leclerc, que compartilha com Hamilton uma profunda paixão pela música. (ANSA).