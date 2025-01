Hamilton recebe ‘boas-vindas’ da Ferrari e faz postagem em carro vermelho 

Ferrari e Lewis Hamilton estão estimulando a imaginação dos fãs de Fórmula 1. Nesta quarta-feira, a escuderia deu boas-vindas ao heptacampeão, que fez uma postagem dos tempos de criança dirigindo um kart vermelho, cor simbólica de sua nova equipe. O contrato entre as partes passou a ser válido neste primeiro dia de 2025.

“Bem-vindo à família, Lewis Hamilton”, publicou a Ferrari em um vídeo com imagens do ex-piloto da Mercedes. O inglês estará no dia 19 de fevereiro no evento de lançamento do carro de 2025. Ele formará dupla com Charles Leclerc. Carlos Sainz, que era companheiro do monegasco, foi para a Williams.

Hamilton foi anunciado pela Ferrari em fevereiro deste ano, o que pegou muita gente de surpresa, inclusive funcionários da Mercedes, onde conquistou seis dos seus sete títulos mundiais. Segundo o piloto, a decisão foi pela realização de um ‘sonho de criança’.

“Todos ao redor do mundo estão animados e, com certeza, os mecânicos também estão. Mas é porque sempre é animador ter um sete vezes campeão no carro. Devemos virar essa página e nos focar no trabalho”, disse o chefe da Ferrari, Frédéric Vasseur.

A expectativa é que Hamilton dirija pela primeira vez uma Ferrari na sessão única de pré-temporada, que será realizada no Bahrein no fim de fevereiro. Não está descartada, no entanto, a possibilidade de fazer um evento privado para a estreia não oficial do heptacampeão com a escuderia italiana.

Já a primeira corrida oficial será o Grande Prêmio da Austrália, que acontecerá entre os dias 14 e 16 de março.