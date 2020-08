Hamilton quer ficar na Mercedes, mas não tem pressa para renovar

O piloto Lewis Hamilton confirmou nesta quinta-feira que sua intenção é continuar na Fórmula 1 na Mercedes, mas indicou que prefere esperar um pouco antes de assinar um novo contrato com a equipe alemã.

“Claramente, não parece a melhor hora para sentar e conversar sobre um novo contrato”, disse Hamilton à imprensa nesta quinta-feira, antes do GP do 70º aniversário da F1, que acontece neste fim de semana no circuito inglês de Silverstone.

“Quando você pensa no número de pessoas que perderam o emprego e estão desempregadas, sentar para conversar sobre um grande contrato não parece ser a coisa mais urgente no momento”, acrescentou o piloto, cujo vínculo com a equipe alemã encerra no fim do ano.

“Mas eu quero continuar com a equipe e não será um grande esforço sentar para fazer isso. É que, por enquanto, não me sinto confortável fazendo isso. Então, vamos esperar um pouco. Tenho certeza que sim, não estou estressado”, enfatizou o seis vezes campeão mundial.

Seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas renovou contrato nesta quinta-feira por “pelo menos” mais um ano com a Mercedes.

Hamilton, de 35 anos, venceu três das quatro corridas realizadas nesta temporada e lidera campeonato com uma vantagem de 30 pontos sobre Bottas, segundo.



