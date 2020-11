Hamilton protesta contra assassinato em Porto Alegre: ‘Outra vida negra perdida’

O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, usou suas redes sociais neste sábado para se manifestar sobre a morte de João Alberto Silveira Freitas, assassinado por dois seguranças em um supermercado da rede Carrefour, em Porto Alegre. O heptacampeão mundial de Fórmula 1 postou stories com uma foto de um dos protesto ocorridos nesta sexta-feira e dizeres sobre o ocorrido.

“Devastado por ouvir essa notícias. Outra vida negra perdida. Isso continua acontecendo e vamos lutar para que acabe. Enviando todos os meus pensamento e orações para o Brasil. Descanse em paz João Alberto Silveira Freitas”, escreveu o piloto em sua conta no Instagram.

Lewis Hamilton tem sido voz ativa nos protestos antirracistas “Black Lives Matter” (“Vidas Negras Importam”, em português). Durante a atual temporada da Fórmula 1, por diversas vezes ergueu o punho, expressando dessa e de várias maneiras e em diferentes ocasiões a sua preocupação com a causa.

Ao longo do ano, o britânico também foi alvo de reclamações de pilotos e ex-pilotos da maior categoria do automobilismo mundial por seu envolvimento com os protestos antirracistas e pelos pedidos para que os seus companheiros de Fórmula 1 se manifestassem sobre o tema.

Veja também