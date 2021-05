Hamilton posta vídeo a favor de protestos contra Bolsonaro

SÃO PAULO, 31 MAI (ANSA) – O piloto britânico Lewis Hamilton postou um vídeo das manifestações realizadas contra o presidente Jair Bolsonaro em seu Instagram nesta segunda-feira (31).

As imagens mostram um sobrevoo sobre a Avenida Paulista, em São Paulo, tomada pelos manifestantes no último sábado (31).

Naquele dia, milhares de pessoas foram para as ruas de mais de 100 cidades no país protestar contra o governo Bolsonaro e contra a gestão da pandemia de Covid-19. O Brasil é o segundo no mundo em número total de mortes, com mais de 461 mil vítimas.

“Meu coração está com vocês Brasil”, escreveu o heptacampeão mundial de Fórmula 1 em seus stories.

Hamilton é conhecido por seu engajamento em questões sociais e ambientais e usa com frequência a sua voz, dentro e fora das pistas, para questões de relevância internacional, como a luta contra o racismo, contra o desmatamento e a poluição ambiental e também de movimentos sociais – como a revolta ocorrida na Nigéria no ano passado.

Sobre o Brasil, o piloto da Mercedes já postou diversas mensagens, tanto por conta do elevado número de mortes na pandemia de Covid-19 como nos incêndios que atingiram a Amazônia nos últimos três anos. (ANSA).

