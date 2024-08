Hamilton perde 3 posições no GP da Holanda por atrapalhar Pérez e lamenta: ‘Deu errado’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/08/2024 - 19:16 Para compartilhar:

Após o treino classificatória para o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, Lewis Hamilton apareceu para dar entrevista totalmente frustrado ao ser eliminado no Q2. Ele só não sabia que a situação iria piorar ainda mais. Por atrapalhar Sérgio Pérez, ele perdeu três posições no grid e largará no 15º lugar.

“Deu errado desde o momento em que aconteceu (o incidente) com Pérez. Fiz o meu melhor para sair do caminho, estava o mais à esquerda possível, mas o timing foi ruim. Olhando para as sessões anteriores, estávamos entre os três primeiros sempre, com um carro no fio da navalha. O fim de semana meio que acabou e temos de seguir para a próxima semana”, desabafou.

Hamilton mostrou certa impaciência com a Mercedes, o que já não acontecia desde as primeiras corridas da temporada. O heptacampeão venceu os dois últimos GPs e era cotado como um dos favoritos a fazer a pole neste sábado, que acabou com Lando Norris.

“No momento em que você ultrapassa esses limites de temperatura, você não tem mais desempenho. Não estamos felizes com isso. Foi uma sessão bem frustrante. Essas coisas acontecem e já passaram, mas não é bom. Tudo foi um efeito dominó, foi de mal a pior”, completou.

Diferente de Hamilton, George Russell, seu companheiro de Mercedes, teve um ótimo desempenho e conseguiu fazer o terceiro melhor tempo, atrás apenas de Norris e Max Verstappen. O heptacampeão, no entanto, ganhou uma alfinetada de Toto Wolff, chefe de equipe da escuderia.

“Não acho que seja uma decepção. É o que eu disse ontem, precisamos focar em nossos pilotos. E para o futuro, focar no carro com George e o outro piloto”, finalizou.

Além de Hamilton, Alexander Albon também foi punido. O piloto da Williams foi desclassificado por usar um assoalho irregular e, por isso, largará da última fila neste domingo. A corrida para o GP da Holanda acontecerá às 10h, pelo horário de Brasília.