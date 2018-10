Hamilton pede mais respeito da imprensa com Vettel

Líder do campeonato mundial de Fórmula 1, o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) pediu nesta terça-feira mais respeito da imprensa com o rival alemão Sebastian Vettel (Ferrari), cujos erros no último GP do Japão complicaram suas chances de título.

“Considero que a imprensa deveria mostrar mais respeito com Sebastian”, escreveu Hamilton em sua conta no Instagram. “Não podem imaginar até que ponto fazer o que fazemos neste nível é difícil. Somos humanos, então é de se esperar que cometamos erros. O importante é saber como superá-los”, acrescentou.

Vettel terminou na sexta colocação depois de bater levemente com o holandês Max Verstappen (Red Bull). Esse não foi o primeiro erro do alemão, que também cometeu deslizes no Azerbaijão, França, Alemanha e Itália.

Vencedor dos últimos quatro Grandes Prêmios, o britânico ampliou sua vantagem para o alemão para 67 pontos. Se conquistar oito pontos mais do que Vettel nos Estados Unidos, dia 21 de outubro, Hamilton se consagra campeão com quatro corridas de antecipação.

pel/chc/iga/pm/fa

FERRARI NV