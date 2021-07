Hamilton espera “vitória fácil” de Verstappen neste domingo na Áustria

(Reuters) – Lewis Hamilton mostrou estar conformado com sua situação na briga pelo título da temporada da Fórmula 1 após se classificar neste sábado apenas na quarta colocação do grid para o Grande Prêmio da Áustria, enquanto seu rival Max Verstappen da Red Bull conquistou a pole.

Heptacampeão mundial pela Mercedes e piloto mais vitorioso de todos os tempos, Hamilton já está 18 pontos atrás do jovem holandês após oito corridas disputadas.

Hamilton terminou em segundo com Verstappen em primeiro no mesmo circuito no Grande Prêmio da Estíria no fim de semana passado, após ter conquistado o segundo melhor tempo no grid, e desta vez ele espera um desafio ainda maior.

