Hamilton é punido no GP do Brasil e Carlos Sainz Jr. fatura 1º pódio na F-1

Lewis Hamilton perdeu o seu lugar no pódio no GP do Brasil de Fórmula 1 neste domingo. Poucos minutos após terminar a corrida em Interlagos na terceira colocação, o piloto da Mercedes foi punido com o acréscimo de cinco segundos em seu tempo final de corrida. Assim, o espanhol Carlos Sainz Jr. obteve o terceiro lugar na prova, após largar da última posição.

O inglês teve acrescido cinco segundos em seu tempo final de prova. Desta forma, trocou o terceiro pelo sétimo lugar em São Paulo. Hamilton sofreu a punição após tocar no tailandês Alexander Albon, na penúltima volta. O piloto da Red Bull, que sonhava com o primeiro pódio, cruzou a linha de chegada somente em 14.º.

Já o hexacampeão seguiu na pista e fez disputa metro a metro com o francês Pierre Gasly, que conseguiu chegar na frente. O piloto da Toro Rosso também obteve o seu primeiro pódio na F-1. A vitória neste domingo ficou com o holandês Max Verstappen, da Red Bull.

Ao herdar o lugar no pódio, Carlos Sainz Jr. coroou a grande performance exibida neste domingo em Interlagos. Com problemas no motor da McLaren no treino classificatório, ele não conseguiu sair dos boxes e precisou largar da 20.ª e última posição do grid.

Exibindo performance consistente do início ao fim, o espanhol de 25 anos terminou em quarto lugar e contou com a punição a Hamilton para faturar o seu primeiro pódio em sua quinta temporada na F-1. Trata-se do primeiro pódio da McLaren desde o GP da Austrália de 2014.

A sanção a Hamilton beneficiou também o finlandês Kimi Raikkonen, o italiano Antonio Giovinazzi e o australiano Daniel Ricciardo. O trio ganhou uma posição cada – para o quarto, quinto e sexto lugares, respectivamente.

Confira a classificação atualizada do GP do Brasil:

1.º – Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1h33min014s678, após 71 voltas

2.º – Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso) – a 6s077

3.º – Carlos Sainz Jr. (ESP/McLaren) – a 8s896

4.º – Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) – a 9s452

5.º – Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) – a 10s201

6.º – Daniel Ricciardo (AUS/Renault) – a 10s541

7.º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes) – a 11s139*

8.º – Lando Norris (ING/McLaren) – a 11s204

9.º – Sergio Pérez (MEX/Racing Point) – a 11s529

10.º – Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) – a 11s931

11.º – Kevin Magnussen (DIN/Haas) – a 12s732

12.º – George Russell (GBR/Williams) – a 13s059

13.º – Romain Grosjean (FRA/Haas) – a 13s599

14.º – Alexander Albon (THA/Red Bull) – a 14s247

15.º – Nico Hülkenberg (ALE/Renault) – a 14s927

16.º – Robert Kubica (POL/Williams) – a 1 volta

Não completaram a prova:

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Lance Stroll (CAN/Racing Point)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

* punido com o acréscimo de cinco segundos ao tempo total de prova