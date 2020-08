Hamilton é o mais rápido nos treinos livres desta sexta em Silverstone

O piloto inglês Lewis Hamilton, da Mercedes, fez o melhor tempo do dia na segunda sessão de treinos livres do 70º Grande Prêmio de Fórmula 1, quinta etapa do Campeonato Mundial, nesta sexta-feira no circuito de Silverstone.

Hamilton, com 1: 25.606, foi mais rápido do que seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas (1: 25.782), que registrou a segunda melhor volta.

Na primeira sessão, os dois também foram os mais rápidos, mas na ordem inversa. Bottas foi o primeiro (1: 26,166) e Hamilton, o segundo (1: 26,304).

– Resultados dos treinos livres desta sexta-feira do GP do 70º aniversário da F1, em Silverstone:

– Primera sessão:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:26.166 (21 vueltas)

Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1:26.304 (23)

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) 1:26.893 (24)

Nico Hülkenberg (ALE/Racing Point-Mercedes) 1:26.942 (25)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:27.062 (20)

Alexander Albon (TAi/Red Bull-Honda) 1:27.280 (22)

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:27.498 (21)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:27.539 (26)

Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri-Honda) 1:27.653 (27)

Esteban Ocon (FRA/Renault) 1:27.701 (23)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:27.707 (23)

Lando Norris (ING/McLaren-Renault) 1:27.846 (26)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:27.908 (26)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:28.138 (28)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:28.170 (24)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:28.226 (24)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:28.511 (23)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:28.655 (24)

Robert Kubica (POL/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:28.960 (22)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:29.319 (17)

– Segunda sessão:

Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1:25.606 (22 vueltas)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:25.782 (22)

Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:26.421 (29)

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) 1:26.437 (15)

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:26.501 (24)

Nico Hülkenberg (ALE/Racing Point-Mercedes) 1:26.746 (26)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:26.812 (32)

Lando Norris (ING/McLaren-Renault) 1:26.867 (26)

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) 1:26.918 (24)

Esteban Ocon (FRA/Renault) 1:26.928 (25)

Alexander Albon (TAI/Red Bull-Honda) 1:26.960 (25)

Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri-Honda) 1:27.002 (33)

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:27.128 (31)

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:27.198 (30)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) 1:27.294 (28)

George Russell (ING/Williams-Mercedes) 1:27.320 (31)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:27.535 (30)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:27.582 (28)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:27.683 (32)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:27.955 (26)

bur/jld/dr/lca

