Hamilton é o mais rápido no primeiro dia de treinos do GP de Monza

AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/08/2024 - 16:37

O piloto britânico Lewis Hamilton foi o mais rápido no primeiro dia de treinos do Grande Prêmio da Itália de F1, a 16ª corrida de 24 da temporada, nesta sexta-feira (30) em Monza, no final de um dia em que as melhores equipes confirmaram o favoritismo.

Assim, o heptacampeão mundial superou o compatriota Lando Norris (McLaren), que venceu no último domingo o GP da Holanda em Zandvoort, por apenas 3 milésimos de segundo sob um forte calor (45 graus na pista).

Os três seguintes, o espanhol Carlos Sainz (Ferrari), o australiano Oscar Piastri (McLaren) e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ficaram respectivamente 103, 120 e 154 milésimos atrás de Hamilton, o que mostra o equilíbrio entre os mais rápidos.

“Não me senti muito confortável no carro durante a primeira sessão de treinos. A segunda foi melhor, mas temos que progredir para a classificação de sábado”, disse Norris.

A outra Mercedes, do britânico George Russell, terminou menos de quatro décimos atrás, depois que seu carro foi consertado bem a tempo para a segunda sessão de treinos livres.

O estreante italiano Andrea Kimi Antonelli, que competiu em sua primeira sessão de treinos de F1, havia danificado o carro de Russell em um acidente em alta velocidade. Este incidente ocorreu no pior momento para o italiano de 18 anos, que nesta temporada compete na F2 e cuja posição de titular na Mercedes na F1 a partir de 2025 no lugar de Hamilton, que vai se transferir para a Ferrari, poderá ser anunciada no sábado.

O atual tricampeão do mundo e líder do Mundial, Max Verstappen (Red Bull), teve de se contentar com o 14º lugar nesta sexta-feira, depois de ter liderado a primeira sessão horas antes.

O holandês, que não conseguiu fazer a volta mais rápida com pneus macios, está apenas 872 centésimos atrás de Hamilton.

Foi, no entanto, mais rápido que o companheiro mexicano Sergio Pérez (15º), o que é um bom presságio para o holandês nos últimos treinos e na classificação deste sábado.

A jornada desta sexta-feira ficou também marcada pela estreia do argentino Franco Colapinto como piloto de Fórmula 1. O ‘novato’ de 21 anos, que até então corria na F2, foi promovido nesta semana à principal categoria, substituindo o americano Logan Sargeant, que sofreu um grave acidente no fim de semana passado em Zandvoort.

Colapinto foi 17º em cada uma das duas sessões livres e ficou apenas dois décimos atrás do seu companheiro de equipe tailandês Alexander Albon.

E diante dos olhos de cerca de cem trabalhadores que vieram protestar pacificamente contra a provável paralisação em 2026 da fabricação dos motores de seus carros na França, a Alpine não brilhou no lendário circuito italiano: os pilotos franceses Pierre Gasly e Esteban Ocon ficaram respectivamente em 18º e 19º.

