Hamilton domina treinos livres do GP da Turquia de F1

O piloto britânico Lewis Hamilton, da equipe Mercedes, fez o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio da Turquia, 16ª corrida do Campeonato Mundial de Fórmula 1, nesta sexta-feira, no circuito de Istanbul (5.338 km).

Tal como na sessão da manhã, o líder do campeonato dominou o segundo treino livre, desta vez ficando à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por 166 milésimos.

Nas primeiras sessões de treinos livres, o segundo melhor tempo foi estabelecido por Max Verstappen (Red Bull), vice-líder do Mundial, dois pontos atrás de Hamilton. O holandês terminou em 5º na parte da tarde.

Mas no domingo Hamilton sofrerá dez posições de penalidade no grid de largada do GP, por colocar um quarto motor em seu Mercedes, acima da cota autorizada por temporada. Se outra parte for alterada em sua unidade de força no sábado, antes do terceiro treino livre, antes da sessão de classificação ou antes da corrida no domingo, o heptacampeão mundial receberá uma penalidade maior.

– Tempos da segunda sessão de treinos livres:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:23.804 (30 voltas)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:23.970 (29)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:24.214 (31)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda) 1:24.373 (28)

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) 1:24.439 (27)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:24.525 (24)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) 1:24.660 (21)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:24.672 (26)







Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) 1:24.756 (32)

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:24.796 (29)

Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri-Honda) 1:24.882 (30)

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:24.903 (34)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:25.020 (31)

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:25.060 (23)

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) 1:25.143 (27)

Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes) 1:25.229 (30)

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) 1:25.307 (30)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes) 1:25.358 (29)

Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari) 1:25.480 (26)

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari) 1:25.698 (25)

