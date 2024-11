Hamilton domina 1ª noite de treinos livres em Las Vegas

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/11/2024 - 8:26 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 22 NOV (ANSA) – O heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes, dominou a primeira noite de treinos livres para o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1, antepenúltima etapa da temporada.

O britânico fez o melhor tempo na primeira (1m35s001) e na segunda sessão (1m33s825), indicando que a equipe alemã deve entrar como favorita, após uma série de corridas abaixo do esperado.

O vice-líder do campeonato Lando Norris, da McLaren, fez a segunda melhor marca do dia (1m33s836), seguido por George Russell (Mercedes), com 1m34s015, Carlos Sainz (Ferrari), com 1m34s105, e Charles Leclerc (Ferrari), com 1m34s313.

Já o líder Max Verstappen, da Red Bull, foi o quinto colocado no TL1, com 1m36s038, e apenas o 17º no TL2, com 1m35s834. Com 62 pontos de vantagem sobre Norris, o holandês garantirá o tetracampeonato em Vegas se a distância para o britânico não cair para menos de 60. (ANSA).