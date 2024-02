Hamilton diz que quer ‘começar novo capítulo’ com a Ferrari em 2025

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/02/2024 - 13:44 Para compartilhar:

O heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton disse nesta sexta-feira (23), no Bahrein, que quer “começar um novo capítulo” de sua carreira com a Ferrari em 2025, depois de 12 temporadas na Mercedes.

O britânico de 39 anos, que falou com a imprensa pela primeira vez desde o anúncio de sua mudança de equipe, no início de fevereiro, abordou os detalhes sobre sua surpreendente decisão.

Em agosto do ano passado, Hamilton tinha renovado seu contrato com a Mercedes até o final da temporada 2025, mas dispunha de uma cláusula de liberdade que será ativada no final de 2024.

“Quando assinamos, estava claro que eu via meu futuro na Mercedes, mas a oportunidade apareceu no início do ano e decidi aproveitar”, explicou o piloto durante o último dia de testes de pré-temporada no circuito de Sakhir.

“Tenho a impressão de que é a decisão mais difícil que já tive que tomar, estou vinculado à Mercedes há 26 anos. Eles me apoiaram e vivemos uma jornada incrível, que marcou a história do esporte e da qual me sinto muito orgulhoso”, acrescentou.

“Mas, no final das contas, sou em que escrevo minha história e senti que era o momento de começar um novo capítulo”, reconheceu Hamilton.

Com a equipe alemã, o piloto britânico conseguiu 103 vitórias (um recorde) e seis títulos mundiais entre 2014 e 2020.

Mas os torcedores podem ficar tranquilos, pois sua trajetória com a Mercedes “ainda não terminou”.

“Continuo 100% focado em dar resultados para esta equipe neste ano e terminar bem”, concluiu.

A temporada 2024 do Mundial de Fórmula 1, que contará com um recorde de 24 corridas, começa no dia 2 de março, no Bahrein.

hdy/dam/iga/cb/dd

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias