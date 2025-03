Hamilton critica Ferrari após estreia frustrante na Austrália: ‘Grato por não ter batido’

O relacionamento de Lewis Hamilton com a Ferrari, sua nova equipe, foi testado em Melbourne, na Austrália, onde o heptacampeão mundial de Fórmula 1 terminou com um decepcionante 10º lugar na estreia. O piloto britânico não escondeu a frustração com a estratégia ruim da equipe italiana, neste domingo, que lhe custou uma possível vitória, nas constantes conversas no rádio durante a difícil corrida vencida por Lando Norris, da McLaren.

Hamilton começou em oitavo e passou o primeiro terço atrás de Alex Albon, da Williams. Ao assumir a liderança na volta 46, depois que os pilotos à frente pararam para trocar pneus intermediários, o heptacampeão mostrou irritação no rádio da equipe ao dizer que “perdemos uma grande oportunidade” – a parada tardia fez com que despencasse para o nono lugar.

“A chuva sempre mistura as coisas e a estratégia se resume a tempo e um pouco de sorte”, disse o piloto de 40 anos, que ainda foi ultrapassado por Oscar Piastri antes da bandeirada. “Nós arriscamos e ganhamos posições, mas então a parada tardia (para a troca de pneus) nos custou muito e nos deixou para trás do top 10 com muito terreno para recuperar.”

Hamilton também teve problemas para manter sua Ferrari em linha reta, mostrando o quanto a escuderia vermelha precisa fazer para recuperar seu ritmo. “Eu lutei com o equilíbrio, mas foi uma corrida importante para aprender mais sobre o carro e em diferentes condições climáticas, bem como ganhar mais experiência trabalhando com uma nova equipe”, comentou Hamilton. “Para mim, só estou grato por não ter batido no muro, porque foi para lá que o carro parecia querer ir a maior parte do tempo.”

Depois de ficar atrás da McLaren, Mercedes, Red Bull e do companheiro de equipe, Charles Leclerc, que terminou em oitavo, Lewis Hamilton terá pouco tempo para se adaptar ao novo carro antes do GP da China, no próximo fim de semana. “As configurações exigidas são diferentes, o estilo de pilotagem muda, e o ajuste do volante também”, explicou. “Foi muito difícil e pior do que eu esperava. O carro estava realmente muito complicado de pilotar.”