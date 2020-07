Hamilton consegue sua primeira vitória da temporada no GP da Estíria

O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, conseguiu sua primeira vitória de 2020 no Grande Prêmio da Estíria, a segunda corrida do Mundial de Fórmula 1, realizada com portões fechados neste domingo no Red Bull Ring em Spielberg, na Áustria).

O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, que mantém a liderança na classificação de pilotos, terminou em segundo e o holandês Max Vestappen, da Red Bull, em terceiro.

