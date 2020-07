Hamilton consegue sua primeira vitória da temporada no GP da Estíria

O piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, conseguiu sua primeira vitória de 2020 no Grande Prêmio da Estíria, a segunda corrida do Mundial de Fórmula 1, realizada com portões fechados neste domingo no Red Bull Ring em Spielberg, na Áustria).

O finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, que mantém a liderança na classificação de pilotos, terminou em segundo e o holandês Max Vestappen, da Red Bull, em terceiro.

A volta mais rápida do GP foi do espanhol Carlos Sainz, da McLaren, que no final terminou em nono lugar.

“É ótimo estar de volta à pista e neste nível. A equipe foi incrível na estratégia. Estou agradecido por voltar ao primeiro lugar. Já faz muito tempo desde a última corrida no ano passado. É um bom passo em frente depois de um fim de semana difícil na semana passada”, disse Hamilton assim que saiu do carro.

– Ferraris abandonam –

Por outro lado, foi uma prova para ser esquecida para os dois pilotos da Ferrari, o alemão Sebastian Vettel e o monegasco Charles Leclerc. No meio da curva 3, quando a corrida havia acabado de começar, Leclerc saiu da pista enquanto tentava ultrapassar seu companheiro por fora, de quem acabou arrancando a asa traseira.

O acidente acabou provocando o abandono dos dois logo no início da corrida.

“Foi culpa minha. Eu fui simplesmente tolo. Você tem que admitir quando essas coisas acontecem”, disse Leclerc ao Canal +, logo depois de se desculpar com seu parceiro na frente das câmeras.

“Acho que havia uma chance de ter chegado em casa com pontos e estraguei tudo”, continuou o piloto de 22 anos.

“Espero aprender e voltar mais forte na próxima corrida. É um momento difícil para a equipe e isso não era necessário”.

Após o incidente, Vettel entrou imediatamente na garagem, seguido pelo monegasco algumas voltas depois.

– De volta ao pódio –

Uma semana depois de ficar de fora do pódio na retomada da Fórmula 1, terminando apenas em 4º, Hamilton voltou a mostrar seu melhor nível.

Seu bom desempenho pode ser o primeiro passo na busca do sétimo título mundial este ano, que o igualaria ao alemão Michael Schumacher, recordista na história da Fórmula 1.

Hamilton tem agora 37 pontos e está a seis do líder Valtteri Bottas, que tem 43.

A próxima corrida será disputada já no fim de semana que vem, na Hungria.

Os pilotos que haviam apoiado os joelhos no chão contra o racismo antes do Grande Prêmio da Áustria no domingo passado reproduziram esse gesto no grid de largada do GP da Estíria.

Em torno de Hamilton, precursor desse movimento na F1, a maioria se reagrupou em ordem dispersa para ajoelhar ou abaixar a cabeça, como Leclerc e o russo Daniil Kvyat (AlphaTauri), antes do início da corrida.

Todos estavam vestidos com as mesmas camisas da semana passada, com o slogan “acabe com o racismo”, exceto Hamilton, que usava uma com a frase “Black Lives Matter”.

— Classificação geral do Grande Prêmio da Estíria de F1:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) os 306,452 km em 1h 22:50.683

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 13.719

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) 33.698

4. Alexander Albon (TAI/Red Bull-Honda) 44.400

5. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) 1:01.470

6. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) 1:02.387

7. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) 1:02.453

8. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:02.591

9. Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) a 1 volta

10. Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri-Honda) a 1 volta

11. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) a 1 volta

12. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) a 1 volta

13. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) a 1 volta

14. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) a 1 volta

15. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda) a 1 volta

16. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) a 2 voltas

17. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) a 2 voltas

– Pilotos que abandonaram:

Essas foram as causas dos abandonos ocorridos neste domingo no Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1:

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari): acidente na 2ª volta

Charles Leclerc (MON/Ferrari): acidente na 5ª volta

Estéban Ocon (FRA/Renault): problema mecânico na 26ª volta

– Classificação do Mundial de F1:

Pilotos:

1. Valtteri Bottas (FIN) 43 pontos

2. Lewis Hamilton (GBR) 37

3. Lando Norris (GBR) 26

4. Charles Leclerc (MON) 18

5. Sergio Pérez (MEX) 16

6. Max Verstappen (HOL) 15

7. Carlos Sainz Jr (ESP) 13

8. Alexander Albon (TAI) 12

9. Pierre Gasly (FRA) 6

10. Lance Stroll (CAN) 6

11. Estéban Ocon (FRA) 4

12. Daniel Ricciardo (AUS) 4

13. Antonio Giovinazzi (ITA) 2

14. Daniil Kvyat (RUS) 1

15. Sebastian Vettel (ALE) 1

Construtores:

1. Mercedes-AMG 80 pontos

2. McLaren-Renault 39

3. Red Bull-Honda 27

4. Racing Point-Mercedes 22

5. Ferrari 19

6. Renault 8

7. AlphaTauri-Honda 7

8. Alfa Romeo Racing-Ferrari 2

pel/psr/ole/mcd/aam

Veja também