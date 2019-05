Hamilton conquista a pole position do GP de Mônaco

SÃO PAULO, 25 MAI (ANSA) – O piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, superou no final da sessão de qualificação o seu companheiro de equipe, Valtteri Bottas, e garantiu neste sábado (25) a pole position para o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, em Monte Carlo.

O britânico largará na ponta do grid após ter cravado o tempo de 1m10s166, o novo recorde da pista monegasca. Bottas, por sua vez, ficou atrás por apenas 0s086. Já o holandês Max Verstappen tirou o máximo da sua Red Bull Racing e ficou com a terceira colocação.

Essa foi a 85ª pole position da carreira do piloto de 34 anos.

Em uma sessão desastrosa da Ferrari, o alemão Sebastian Vettel, que bateu no guard rail duas vezes na qualificação, ficou com o quarto melhor tempo. Os pilotos Pierre Gasly (RBR), Kevin Magnussen (Haas), Daniel Ricciardo (Renault), Daniil Kvyat (STR), Carlos Sainz (McLaren) e Alexander Albon (STS) completaram as 10 primeiras posições.

Charles Leclerc, também da Ferrari, foi prejudicado pela tática da escuderia italiana e largará apenas na 16ª colocação, após ser eliminado logo no Q1. Essa será a pior posição de largada do time de Maranello desde o GP da Malásia de 2017, quando Vettel iniciou a corrida em 20º por conta de uns problemas na classificação.

Os carros retornam à pista amanhã (26) para a corrida. A prova iniciará a partir das 10h10 (horário de Brasília).(ANSA)