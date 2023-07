Hamilton celebra pódio em Silverstone e elogia McLaren: ‘Eu não conseguia acompanhá-los’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/07/2023 - 15:51 Compartilhe

Depois de uma semana de treinos pouco empolgantes, a Mercedes celebrou muito o pódio conquistado neste domingo no Grande Prêmio da Inglaterra, em Silverstone. Lewis Hamilton superou os carros da Ferrari para ficar em terceiro, atrás de Max Verstappen da Red Bull e Lando Norris da McLaren, equipe inglesa que recebeu muitos elogios do heptacampeão.

“Quero parabenizar Lando e a McLaren. É minha família, é onde comecei, então vê-los de volta lá, parecendo tão fortes. Quer dizer, o carro foi tão rápido nas curvas de alta velocidade… uau! Eu não conseguia acompanhá-los, mas tivemos uma boa pequena batalha na relargada”, disse o piloto da Mercedes. Eleito como destaque da corrida, Norris chegou a assumir a pole na largada, mas foi ultrapassado por Verstappen na quinta volta.

Largando em sétimo, Hamilton contou com o safety car na volta 33 para subir posições no grid – o inglês chegou a brigar pelo P2 com Norris. Após a corrida, o heptacampeão celebrou o terceiro lugar, garantindo o quarto pódio na temporada e o 195º da sua carreira.

“Estou muito feliz. Começar em sétimo e terminar em terceiro é um trabalho incrível, então um grande obrigado à minha equipe”, disse o piloto da Mercedes, que seguiu:”A largada não foi tão boa para mim, mas às voltas com o pneu médio foram realmente ótimas. Acho que isso é uma coisa positiva para nós como equipe, saber que não estamos tão longe, só precisamos continuar pressionando e podemos alcançar esses caras na frente.”

Vice-líder do mundial de construtores, a Mercedes mantém a esperança de brigar pelo título em 2023. A próxima corrida acontece no dia 23 de julho, no Grande Prêmio da Hungria, o circuito Hungaroring.

