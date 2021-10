Hamilton bate recorde, mas Bottas conquista pole na Turquia

ROMA, 9 OUT (ANSA) – Apesar de liderar o treino classificatório deste sábado (9) e estabelecer um novo recorde da pista de Istambul Park, o piloto britânico Lewis Hamilton terá de cumprir punição pela troca do motor de combustão e largará na 11ª posição no Grande Prêmio da Turquia.

Com isso, o finlandês Valtteri Bottas, da Mercedes, conquistou a pole position ao marcar 1m22s998 em sua melhor volta, 0,130s atrás do seu companheiro de equipe. Hamilton, por sua vez, bateu o antigo recorde da pista de 1m24s178, registrado por Juan Pablo Montoya em 2005, com 1m22s868.

Esta será a segunda pole do finlandês no ano, a 18ª da carreira.

A segunda posição no grid de largada ficou com Max Verstappen, da Red Bull, enquanto o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, conseguiu o terceiro lugar.

O piloto da escuderia italiana será acompanhado na segunda fila por Pierre Gasly, da AlphaTauri, que ficou em quarto. Na sequência aparecem Fernando Alonso (5º), Sergio Perez (6º), Lando Norris (7º), Lance Stroll (8º), Yuki Tsunoda (9º) e Sebastian Vettel (10º).

Por sua vez, Carlos Sainz, da Ferrari, não chegou a marcar um tempo, sabendo que largará em último pela troca de vários componentes do motor de seu carro. A corrida acontece neste domingo (10). (ANSA)

Saiba mais