Hamas teria dito ao Hezbollah que aceitou proposta de trégua

05/07/2024 - 14:01

TEL AVIV, 5 JUL (ANSA) – O movimento fundamentalista islâmico Hamas teria anunciado ao grupo xiita Hezbollah que “aceitou uma proposta de cessar-fogo na Faixa de Gaza”, informou o jornal “Haaretz”, citando a imprensa internacional, nesta sexta-feira (5).

A decisão teria sido tomada depois de o Hamas fazer uma revisão sobre os termos de um acordo para garantir uma trégua e a libertação de reféns no enclave palestino, e Israel decidir retomar as negociações paralisadas.

De acordo com a publicação, uma delegação do Hamas, comandada pelo expoente Khalil Al-Hayya, reuniu-se com o líder da milícia xiita Hassan Nasrallah, no Líbano, para discutir o assunto nesta manhã.

Por sua vez, o portal israelense Ynet, citando a agência Reuters, garantiu que um líder do Hezbollah revelou que o cessar-fogo começaria no Líbano assim que o acordo para a Faixa de Gaza fosse concluído.

Ontem (4), o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já havia aprovado a partida de uma equipe de negociadores para discutir uma possível trégua com o Hamas e a libertação dos reféns “dentro de duas ou três semanas”. (ANSA).