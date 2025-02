Hamas suspende liberação de reféns israelenses ‘até novo aviso’

CIDADE DE GAZA, 10 FEV (ANSA) – O grupo fundamentalista islâmico Hamas anunciou nesta segunda-feira (10) que adiará a próxima libertação de reféns israelenses “até novo aviso”.

Em um comunicado, o movimento palestino afirmou que monitorou nas últimas semanas supostas “violações do inimigo e sua falha em cumprir os termos” do acordo de cessar-fogo.

A decisão do Hamas foi tomada poucos dias depois da quinta onda de libertação de reféns e prisioneiros. Ao todo, três israelenses seriam soltos no próximo sábado (15), conforme previsto no acordo de trégua em vigor na Faixa de Gaza desde 19 de janeiro.

As violações mencionadas pelo grupo estariam supostos atrasos na volta de deslocados ao norte do enclave palestino, a violência dos militares israelenses em diferentes áreas de Gaza e a dificuldade da entrada de ajuda humanitária.

O Hamas, por sua vez, deixou claro que “a resistência honrou integralmente seus compromissos”.

“A libertação dos prisioneiros, que estava programada para sábado, 15 de fevereiro de 2025, será adiada até novo aviso, aguardando a concordância do inimigo e o cumprimento retroativo das obrigações das últimas semanas”, explicou o grupo.

Até o momento, o governo israelense não se manifestou sobre a decisão do Hamas. (ANSA).