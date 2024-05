Hamas será ‘destruído’, diz prefeito de NY em visita na Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 12/05/2024 - 11:01 Para compartilhar:

ROMA, 12 MAI (ANSA) – O prefeito de Nova York, Eric Adams, que visitou a cidade de Roma, na Itália, afirmou que o grupo fundamentalista islâmico Hamas precisa ser “destruído”.

O político fez o comentário durante sua passagem pelo histórico “gueto” da capital italiana e diante de uma faixa com fotos dos reféns israelenses mantidos em cativeiro em Gaza.

“Vamos trazer os reféns israelenses para casa e destruir o Hamas. Somos irmãos e a sua luta é a nossa luta”, afirmou o norte-americano ao presidente da Comunidade Judaica Romana, Victor Fadlun.

Adams também passou pela Sinagoga da capital italiana, onde foi recebido pelo rabino-chefe romano, Riccardo Di Segni.

O prefeito de NY, que vai concorrer à reeleição no próximo ano, concluirá sua visita de três dias na Itália neste domingo (12). Adams se encontrou com o papa Francisco no Vaticano.

“Acho que algumas pessoas têm um certo nível de aura e energia e a capacidade de simplesmente acalmar as pessoas. Acho que era isso que ele tinha. Em minhas orações, agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade”, afirmou.

Adams e o líder religioso participaram do Encontro Mundial sobre a Fraternidade Humana. (ANSA).