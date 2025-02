Hamas restitui corpos de 4 reféns, incluindo irmãos Bibas

TEL AVIV, 20 FEV (ANSA) – O grupo fundamentalista islâmico Hamas restituiu nesta quinta-feira (20) os corpos de quatro reféns israelenses sequestrados nos atentados terroristas de 7 de outubro de 2023, após expor os caixões em um palco em Khan Younis, na Faixa de Gaza.

Entre as vítimas estão os irmãos Ariel e Kfir Bibas, que tinham quatro anos e nove meses de vida, respectivamente, quando foram raptados pelo Hamas no kibutz Nir Oz, nos arredores do enclave palestino, além da mãe dos meninos, Shiri Bibas.

Em novembro de 2023, o grupo islamista disse que a mulher e as crianças tinham sido mortas em um ataque aéreo de Israel, que nunca confirmou a informação. O pai dos meninos, Yarden Bibas, foi solto em 1º de fevereiro. Já o quarto refém morto é o jornalista Oded Lifshitz, também sequestrado em Nir Oz.

“Este é um momento de angústia e dor. O coração de todo um povo está despedaçado. Em nome do Estado de Israel, abaixo a cabeça e peço perdão. Lamento não ter cumprido nosso dever, lamento não tê-los protegido naquele dia maldito, lamento não tê-los levado para casa sãos e salvos”, disse o presidente Isaac Herzog após a devolução dos corpos.

Antes de restitui-los, no entanto, o Hamas exibiu os quatro caixões pretos em um palco em Khan Younis, tendo ao fundo um painel com as fotos dos quatro mortos, uma representação do premiê Benjamin Netanyahu como vampiro e a legenda: “O criminoso de guerra e seu exército nazista os assassinaram com mísseis dos aviões de guerra sionistas”.

Em seguida, os corpos foram entregues à Cruz Vermelha, que os levou para as Forças de Defesa Israelenses (IDF). A identificação dos restos mortais pode levar até 48 horas.

Até o momento, o Hamas já restituiu 23 dos 33 reféns israelenses previstos na primeira etapa do cessar-fogo em vigor desde 19 de janeiro, incluindo os quatro mortos, além de cinco tailandeses. Outros seis sequestrados vivos serão soltos no sábado (22), enquanto os corpos dos quatro restantes serão entregues na semana que vem.

Após a conclusão dessa fase, o grupo islamista ainda terá cerca de 60 reféns na Faixa de Gaza, porém Israel estima que um terço deles já tenha morrido.

Por sua vez, Israel libertou mais de 1,1 mil prisioneiros palestinos de suas cadeias, e o Hamas diz que outros 602 serão soltos nesta semana.

A primeira etapa do cessar-fogo tem duração de 42 dias, prazo que terminará em 2 de março. (ANSA).