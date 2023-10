Hamas reporta várias mortes em igreja em Gaza após bombardeio israelense

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/10/2023 - 17:57 Para compartilhar:

O Ministério do Interior do governo do Hamas afirmou, nesta quinta-feira (19), que muitos deslocados que estavam em uma igreja em Gaza morreram e outros ficaram feridos durante um bombardeio israelense.

Em um comunicado, a pasta assinalou que o bombardeio deixou “muitos mártires e feridos” na igreja greco-ortodoxa de São Porfírio. Testemunhas apontaram que o ataque parecia ter como alvo um local próximo do recinto religioso. Questionado pela AFP, o Exército israelense disse que estava verificando as informações.

