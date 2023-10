Hamas relata ‘combates violentos’ com o Exército de Israel em Gaza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/10/2023 - 13:40 Para compartilhar:

O Hamas relatou, neste domingo (29), “intensos combates” com as tropas israelenses que realizam incursões terrestres no norte da Faixa de Gaza desde sexta-feira.

“Nossos combatentes estão atualmente travando batalhas intensas com metralhadoras e armas antitanque contra as forças de ocupação inimigas no noroeste de Gaza”, disseram em comunicado as Brigadas Ezzedin al Qassam, o braço armado do movimento islamista no poder nesse território palestino.

As Brigadas asseguraram, em um comunicado anterior, que seus comandos haviam atacado dois tanques israelenses, que ficaram cobertos por chamas, no entanto, o Exército israelense não confirmou nem negou tal afirmação.

A aviação e a artilharia israelenses seguiam bombardeando o norte de Gaza na noite (tarde no Brasil) deste domingo.

O Exército disse que “matou e feriu vários terroristas quando saíam de um túnel” perto da passagem fronteiriça de Erez.

Pela manhã, apontou que havia aumentado seus efetivos no enclave.

