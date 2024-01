AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/01/2024 - 8:37 Para compartilhar:

O Ministério da Saúde do Hamas reportou, nesta quarta-feira (10), um novo número de pelo menos 23.357 mortes na Faixa de Gaza desde o início da guerra entre o movimento islamista palestino e Israel, em 7 de outubro.

O Hamas também relatou 59.410 feridos. Os falecidos são majoritariamente mulheres, adolescentes e crianças, segundo as autoridades do movimento islamista no enclave.

