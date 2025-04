Hamas rejeita proposta de Israel por completo, diz mídia

TEL AVIV, 15 ABR (ANSA) – O Hamas deve responder oficialmente à mais recente proposta de cessar-fogo temporário de Israel em até 48 horas, segundo informações da AFP. Já a BBC acrescentou que o grupo fundamentalista já tem um posicionamento sobre a oferta, que foi rejeitada.

“É muito provável que o Hamas envie sua resposta aos mediadores em até 48 horas, já que o grupo ainda está em fase de avaliações profundas com suas lideranças internas, assim como com as facções, a fim de formular um posicionamento unitário”, disse um alto funcionário do Hamas à AFP.

No entanto, de acordo com a BBC, que citou uma “importante fonte palestina”, a milícia teria rejeitado a proposta de Israel, que inclui uma trégua de 45 dias e a libertação de 10 reféns vivos, além da restituição dos corpos de outros 16 reféns.

Segundo a mídia britânica, a fonte palestina afirmou que “a proposta israelense, enviada ao Hamas pelo Egito, incluía um explícito convite ao desarmamento da organização fundamentalista, sem nenhum empenho por parte de Israel a colocar fim à guerra, ou a retirar as forças de seu exército da Faixa de Gaza, que por sua vez, foram solicitadas ao Hamas”. Por isso, o grupo islâmico teria rejeitado a proposta por completo.

Em meio a isso, a organização árabe declarou hoje “ter perdido contato” com seus membros que mantêm o soldado americano-israelense Idan Alexander como refém após um ataque das Forças de Defesa de Israel (IDF). (ANSA).