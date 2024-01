Hamas recusa proposta israelense de trégua e liberação de reféns

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/01/2024 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 23 JAN (ANSA) – O Hamas rejeitou nesta terça-feira (23) a proposta de Israel para um cessar-fogo de dois meses em troca da libertação dos reféns israelenses em Gaza.

A informação foi dada anonimamente por uma autoridade egípcia à agência Associated Press.

Segundo a fonte, o grupo insistiu que não serão liberados reféns enquanto Israel não interromper a ofensiva e sair da Faixa de Gaza.

A proposta também previa a libertação de presos palestinos dos cárceres de Israel, e autorização para que líderes do Hamas em Gaza se mudassem para outros países.

Também nesta terça, as “Brigadas Ezzedin al-Qassam”, o braço armado do Hamas, reivindicaram o ataque de segunda-feira (22) que matou 21 soldados israelenses.

No Telegram, a ala disse ter “mirado uma casa onde uma força de engenharia sionista estava entrincheirada” e que foi usado um “foguete antitanque que levou à explosão de munições e equipamentos técnicos, derrubando a casa completamente”.

Trata-se do incidente mais mortal para o Exército de Israel desde o início da incursão terrestre no enclave palestino.

O ataque ocorreu em uma área a apenas 600 metros da fronteira com Israel, durante uma operação para destruir estruturas do Hamas e permitir que os residentes das zonas israelenses nos arredores da Faixa de Gaza retornassem para casa.

“Vivemos um dos dias mais duros desde o início do conflito”, disse o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, prometendo “combater até a vitória total” e solidarizando-se com as famílias dos militares.

Ao mesmo tempo, o Ministério da Saúde de Gaza, território controlado pelo Hamas, disse que o número de palestinos mortos na ofensiva israelense chegou a 25.490, em sua maioria mulheres e crianças. (ANSA).

