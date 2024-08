Hamas quer matar israelenses no exterior por vingança, diz mídia

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/08/2024 - 14:01 Para compartilhar:

TEL AVIV, 23 AGO (ANSA) – O grupo fundamentalista islâmico Hamas quer vingar o assassinato de seu líder político Ismail Haniyeh atacando cidadãos israelenses no exterior, revelaram fontes palestinas à emissora Channel 12 nesta sexta-feira (23).

A decisão foi tomada dois dias depois do assassinato de Haniyeh em Teerã, atribuído a Israel, apesar de as forças do premiê Benjamin Netanyahu nunca ter assumido a responsabilidade pelo crime.

A identidade dos israelenses que poderiam se tornar alvos, turistas ou altos funcionários, não foram especificadas.

Segundo as autoridades, a medida representa um “ponto de virada dramático”, uma vez que até agora esta foi uma estratégia utilizada pelo Hezbollah e pelo Irã.

Paralelamente, as Forças de Defesa de Israel (FDI) estão em alerta máximo aguardando a resposta do líder do Hamas, Yahya Sinwar, à proposta atualizada de Israel nas negociações para o acordo de libertação de reféns e cessar-fogo na Faixa de Gaza.

As FDI acreditam que, se as negociações não forem bem-sucedidas, o Hezbollah poderá implementar imediatamente uma retaliação contra Israel pelo assassinato do líder militar Fuad Shukr.

Por sua vez, o ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, conversou com o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, sobre a crise no Oriente Médio.

De acordo com o gabinete de Gallant, “a discussão centrou-se principalmente na preparação conjunta e na manutenção da prontidão das forças e capacidades israelenses e norte-americanas em relação às ameaças contínuas do Irã e do Hezbollah contra Israel”.

Além disso, o ministro informou Austin sobre os acontecimentos em Gaza, “descrevendo em detalhes os resultados alcançados pelas FDI, como a derrota da brigada Rafah, do Hamas, e a destruição de mais de 150 túneis na área”.

Austin e Gallant também falaram sobre os esforços para chegar a um acordo para libertar os reféns mantidos em cativeiro pelo Hamas em Gaza. (ANSA).