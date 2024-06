Hamas quer garantias dos EUA sobre plano de cessar-fogo em Gaza

Reutersi Reuters https://istoe.com.br/autor/reuters/ 12/06/2024 - 10:49 Para compartilhar:

(Reuters) – O Hamas quer garantias por escrito dos Estados Unidos de um cessar-fogo permanente e a retirada das forças israelenses da Faixa de Gaza para assinar uma proposta de trégua apoiada pelos EUA, disseram duas fontes de segurança egípcias.

Mediadores do Catar e do Egito disseram que o Hamas respondeu na terça-feira ao plano de cessar-fogo em fases para pôr fim à guerra de oito meses entre Israel e o grupo militante palestino, sem dar detalhes.

O plano foi divulgado no final de maio pelo presidente dos EUA, Joe Biden. Ele inclui a libertação gradual dos reféns israelenses mantidos em Gaza e a retirada das forças israelenses em duas fases, bem como a libertação de prisioneiros palestinos, com a reconstrução de Gaza e o retorno dos restos mortais dos reféns mortos em uma terceira fase.

Os Estados Unidos afirmaram que Israel aceitou a proposta, mas Israel não declarou isso publicamente.

As fontes egípcias e uma terceira fonte com conhecimento das negociações disseram que o Hamas estava preocupado com o fato de a proposta atual não oferecer garantias explícitas sobre a transição da primeira fase do plano, que inclui uma trégua de seis semanas e a libertação de alguns reféns, para a segunda fase, que inclui um cessar-fogo permanente e a retirada israelense.

As fontes egípcias disseram que o Hamas só aceitaria o plano se as garantias estivessem em vigor, e o Egito estava em contato com os EUA sobre a exigência.

“O Hamas quer garantias de uma transição automática de uma fase para outra, conforme o acordo estabelecido pelo presidente Biden”, afirmou a terceira fonte.

O Hamas e as autoridades egípcias não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

Quando anunciou o plano, Biden disse que se as negociações para passar para a segunda fase durassem mais de seis semanas, o cessar-fogo continuaria à medida que essas negociações fossem estendidas.

O Hamas declarou na terça-feira que sua resposta “positiva” à proposta abriu um “amplo caminho” para se chegar a um acordo.

Mas uma autoridade israelense que falou sob condição de anonimato disse que o Hamas havia “mudado todos os parâmetros principais e mais significativos”, caracterizando a resposta do grupo como uma rejeição da proposta de Biden para a libertação de reféns.

Uma autoridade não israelense informada sobre o assunto, que também não quis ser identificada, disse que, em sua resposta, o Hamas propôs um novo cronograma para um cessar-fogo permanente com Israel e a retirada das tropas israelenses de Gaza, incluindo Rafah.