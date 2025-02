Hamas pede reunião urgente sobre planos de Trump para Gaza

DOHA, 6 FEV (ANSA) – O Hamas pediu nesta quinta-feira (6) uma reunião urgente dos países árabes sobre os planos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Faixa de Gaza.

O porta-voz do grupo fundamentalista islâmico, Hazem Qassem, afirmou que a cúpula teria objetivo de conversar sobre a ideia do republicano de expulsar a população local para transformar o enclave na “Riviera do Oriente Médio” e deixá-lo sob controle americano.

“Pedimos uma cúpula árabe urgente para abordar o plano de transferência. Solicitamos que as nações árabes resistam à pressão de Trump e permaneçam firmes”, declarou Qassem.

O Hamas também pediu que as “organizações internacionais tomem medidas enérgicas contra o plano” do republicano, acrescentando que “rejeita categoricamente” as declarações do magnata.

De acordo com a imprensa israelense, o ministro da Defesa do país, Israel Katz, ordenou que as Forças de Defesa de Israel (IDF) preparem um plano para permitir a “partida voluntária da população de Gaza”, após os comentários de Trump. (ANSA).