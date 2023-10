Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/10/2023 - 11:01 Compartilhe

DOHA, 9 OUT (ANSA) – O grupo palestino Hamas negou a existência de um plano de troca de prisioneiros com Israel, após ter sequestrado dezenas de pessoas durante a incursão realizada no último fim de semana.

“Isso não está previsto no momento”, disse um dirigente do Hamas em Doha à agência AFP. (ANSA).

