Hamas nega ter apresentado novas exigências para soltar reféns

ROMA, 9 SET (ANSA) – O grupo fundamentalista islâmico Hamas negou nesta segunda-feira (9) que tenha apresentado novas condições aos mediadores das negociações para a libertação de reféns na Faixa de Gaza.

A informação havia sido divulgada pela imprensa americana com base em declarações de fontes anônimas, mas, de acordo com a organização palestina, os funcionários dos Estados Unidos que espalharam essa notícia “envenenaram” as tratativas.

“O Hamas não apresentou nenhuma nova condição aos mediadores para a libertação dos prisioneiros nem sobre quaisquer outros assuntos. O movimento reafirma seu compromisso com o que foi acordado em 2 de julho deste ano”, disse o porta-voz do grupo, Basem Naim, à emissora Al Jazeera.

“Estamos prontos para negociar imediatamente a implementação das medidas para esse acordo”, acrescentou.

A proposta feita pelos EUA em 2 de julho se baseia na resolução 2735 do Conselho de Segurança da ONU, aprovada em junho e que pede um cessar-fogo imediato e a libertação dos reféns, além de rejeitar mudanças territoriais em Gaza e reafirmar o compromisso com a solução dos dois Estados.

O governo americano trabalha em um novo rascunho de acordo e deve apresentá-lo nos próximos dias. (ANSA).