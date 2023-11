‘Hamas não representa os palestinos’, diz presidente da Itália

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/11/2023 - 8:01 Para compartilhar:

TASHKENT, 10 NOV (ANSA) – Em visita ao Uzbequistão durante um tour pela Ásia, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, disse nesta sexta-feira (10) que o grupo fundamentalista Hamas “não representa o povo palestino”.

A declaração chega em meio ao conflito entre a organização islâmica e Israel, iniciado em 7 de outubro e que já deixou mais de 10 mil mortos.

“É preciso reiterar, no interesse dos palestinos, que o Hamas não representa o povo palestino. Aquilo que o Hamas fez em 7 de outubro, degolando crianças, violentando mulheres, tomando crianças e idosos como reféns, é um insulto à humanidade”, afirmou Mattarella em encontro com o presidente uzbeque, Shavkat Mirziyoyev.

O chefe de Estado italiano ainda destacou que a resposta militar de Israel “deve levar em conta as vítimas civis”, mas ressaltou que não é possível “colocá-la no mesmo plano da ação deliberada do Hamas” de atingir pessoas “desamparadas”.

“Permaneço convicto de que a única solução que levará à estabilidade e à paz é a dos dois povos e dois Estados”, disse Mattarella.

Durante a visita ao Uzbequistão, os presidentes dos dois países também assinaram uma série de acordos bilaterais em temas como educação, ciências e esportes. (ANSA).

