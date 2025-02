‘Hamas não continuará governando Gaza’, diz secretário americano

TEL AVIV, 16 FEV (ANSA) – O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou neste domingo (16) em uma declaração conjunta com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que o Hamas “não pode continuar sendo a força dominante” na Faixa de Gaza.

“Trump deixou bem claro que o Hamas não pode continuar como um governo ou uma força militar e, francamente, enquanto ele continuar sendo uma força que pode governar, a paz é impossível.

Ele tem que ser erradicado”, declarou o americano, que viajou até Jerusalém para se encontrar com Netanyahu.

Ainda de acordo com Rubio, o presidente dos Estados Unidos declarou que todos os reféns israelenses devem ser libertados pelo grupo fundamentalista islâmico. Além disso, o secretário avaliou que Trump foi “muito ousado” ao expor sua visão sobre o futuro do enclave, em uma clara referência à proposta do magnata de retirar os palestinos de Gaza.

“Não são as mesmas velhas e cansadas ideias do passado, mas algo novo que exigiu coragem e visão para surgir. Pode ter surpreendido e chocado muitos, mas o que não pode continuar é o mesmo ciclo se repetindo uma e outra vez e terminando exatamente no mesmo lugar”, disse Rubio.

Netanyahu, por sua vez, revelou que discutiu com o colega americano formas de seguir trabalhando juntos para o futuro da Faixa de Gaza.

“Ao contrário de alguns relatos, o presidente Trump e eu estamos trabalhando em total cooperação e coordenação. Temos uma estratégia comum e nem sempre é possível compartilhá-la com o público, inclusive quando os portões do inferno se abrem. E eles se abrirão se cada um dos nossos reféns não for devolvido”, ameaçou o premiê.

Em meio a tudo isso, o clima em Gaza voltou a esquentar por causa de um ataque das Forças de Defesa de Israel (IDF) no sul do enclave contra pessoas armadas que se dirigiam às tropas do país. O Hamas declarou que esse bombardeio matou pelo menos dois policiais palestinos que estavam tentando garantir a “entrega de ajuda humanitária na área de al-Shawka”.

O Ministério da Defesa de Israel também anunciou hoje que um carregamento de bombas “pesadas” de fabricação americana chegou ao país. (ANSA).