AFP 07/10/2023 - 17:44

Os ataques do Hamas neste sábado (7) resultaram em “mais de 200 mortes” em Israel, informou o exército, que acusou os combatentes do movimento islâmico no poder na Faixa de Gaza de cometerem massacres contra civis.

“Os terroristas, enfurecidos, invadiram casas e massacraram civis”, escreveu a força armada no X (antigo Twitter). O exército contabilizou “mais de 200 mortos” e “mais de 1.000 feridos” desde o início da ofensiva às 06h (00h de Brasília).

