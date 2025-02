Hamas libertará 6 reféns vivos no próximo sábado

TEL AVIV, 18 FEV (ANSA) – O Hamas anunciou que seis reféns serão libertados vivos no próximo sábado (22), em troca da soltura de alguns prisioneiros palestinos.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (18) por um alto funcionário palestino à emissora al-Mayadeen, que destacou que a decisão foi tomada “após consultas com mediadores do Catar e no Egito, bem como com a liderança do Hamas na Faixa de Gaza.

O representante do grupo fundamentalista islâmico destacou ainda que, em troca, foram acordadas medidas que “facilitam a entrada de máquinas pesadas, reboques e materiais de construção” no enclave palestino.

Mais cedo, o Hamas já havia dito que existia uma “alta probabilidade” de que os últimos seis reféns vivos fossem libertados na primeira fase do acordo, como solicitado por Israel, em vez de apenas três, como era previsto.

No entanto, isso dependeria do “preço que Israel” iria pagar, ou seja, um compromisso para respeitar “o protocolo humanitário”, incluindo a entrada de caravanas e equipamentos pesados na Faixa de Gaza.

A expectativa é também de que na próxima quinta-feira (20) o Hamas entregue a Israel os corpos de pelo menos cinco reféns como parte do acordo de cessar-fogo.

As Forças de Defesa de Israel (IDF), inclusive, já iniciaram os preparativos para receber os cadáveres em um ponto acordado entre as partes. Os restos mortais serão levados ao Instituto de Medicina Forense de Abu Kabir para identificação. (ANSA).