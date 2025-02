Hamas liberta mais três reféns israelenses na Faixa de Gaza

Esta é a quinta troca de prisioneiros dentro do acordo de cessar-fogo na guerra entre Israel e o grupo radical islâmico. Homens foram entregues a membros da Cruz Vermelha. Israel deve libertar 183 presos palestinos.O Hamas libertou neste sábado (08/02) mais três reféns israelenses, na quinta troca de prisioneiros dentro do acordo de cessar-fogo com Israel que vigora desde o mês passado na guerra na Faixa de Gaza.

Os três reféns foram entregue por milicianos do Hamas a membros da Cruz Vermelha em Deir el-Balah, na região central da Faixa de Gaza.

Eles são Ohad Ben Ami, de 56 anos, que também tem cidadania alemã e foi levado do Kibbutz Beeri, junto com sua esposa, Raz Ben Ami (libertada na trégua de novembro); Eli Sharabi, 52 anos, que perdeu suas duas filhas e esposa no ataque do Hamas ao mesmo kibbutz; e Or Levy, 34 anos, levado à força no festival Nova, onde sua esposa Einav foi morta, deixando seu filho Almog, agora com três anos, aos cuidados dos avós e do irmão.

As libertação ocorreu às 10h (horário local; 6h em Brasília). Como nas cerimônias anteriores, os reféns, com aparência séria e visivelmente magros, foram escoltados por milicianos palestinos até um palco, onde dirigiram algumas palavras às centenas de habitantes de Gaza reunidos no local, antes de serem entregues a uma equipe da Cruz Vermelha, que os transportou em três veículos rumo ao território israelense.

Diferente do que ocorreu há pouco menos de uma semana e meia, no entanto, os reféns não tiveram que atravessar uma multidão e não houve confusão. Havia também vários membros do Hamas mascarados, a maioria deles armados com submetralhadoras, como foi o caso das libertações anteriores de reféns.

As trocas anteriores ocorreram em Khan Younis (sul) e na cidade de Jabalia, no norte de Gaza.

Em troca da libertação dos três israelenses, estão previstos para serem libertados 183 prisioneiros palestinos, incluindo 111 habitantes de Gaza que foram presos na Faixa de Gaza após o ataque múltiplo em 7 de outubro de 2023.

