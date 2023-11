Hamas liberta 10 mulheres reféns

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 28/11/2023 - 18:01 Para compartilhar:

ROMA, 28 NOV (ANSA) – O Hamas libertou nesta terça-feira (28) dez mulheres foram sequestradas no ataque de 7 de outubro, como parte do acordo de trégua com Israel.

A mais jovem se chama Mia Leimberg, de 17 anos, estudante do ensino médio, trabalha em uma livraria e foi libertada junto com sua mãe, Gabriela, de 59 anos, uma imigrante da Argentina dos anos 90 que mora em Jerusalém, onde administra um centro para pessoas com autismo.

Ela e sua família têm uma cachorra Shih Tzu chamada Bella, que foi sequestrada e libertada também.

A mais idosa é Ditza Heiman, de 84 anos, uma das fundadoras do Kibbutz Nir Oz. Desde a morte de seu marido, ela vive sozinha e adotou um gato.

Há também Rimon Kirsht, de 36 anos, voluntária no centro de apoio a vítimas de agressões sexuais e violência doméstica do Negev. Rimon é casada com Yagev, sequestrado com ela em 7 de outubro e ainda mantido prisioneiro pelo Hamas.

Clara Tritone, de 63 anos, tem duas filhas e três netos, trabalhou como professora de jardim de infância, está aposentada, mas continua trabalhando com idosos e famílias em risco.

Ela foi sequestrada junto com seu companheiro Luis e seu irmão Fernando, que ainda estão em Gaza. Hoje também foram libertadas a irmã Gabriela e a sobrinha Mia.

Além disso, Ofelia Roitman, de 77 anos, do kibbutz Nir Oz, tem três filhos e nove netos. Imigrou para Israel da Argentina em 1985, foi educadora por vinte anos e diretora das escolas judaicas na Argentina por cinco anos.

Tamar Metzger, avó de 78 anos com mobilidade limitada, foi sequestrada junto com o marido Yoram, que ainda está preso pelo Hamas.

Noralin “Nataly” Babadilla, de 60 anos, perdeu seu companheiro, Gideon, assassinado pelos terroristas do Hamas em 7 de outubro.

Ada Sagi, 75 anos, vive no kibbutz Nir Oz desde o nascimento, tem três filhos e seis netos, ensina hebraico e árabe.

Por fim, Meirav Tal, de 53 anos, residente em Rishon LeZion, estava visitando Yair, seu parceiro, no Kibbutz Nir Oz em 7 de outubro, e foi sequestrada junto com ele e os dois filhos de Yair, Yagil e Or, de 12 e 16 anos, libertados ontem. Yair permanece prisioneiro do Hamas.

A expectativa é de que o cessar-fogo dure até o próximo domingo (3), conforme o jornal Haaretz publicou, citando um funcionário familiarizado com as negociações em curso. (ANSA).

